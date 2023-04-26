惠普是國內最大矽酸鈣板廠，去年矽酸鈣板出貨量422萬片、年增率6％。
矽酸鈣板是內裝的隔間牆為主，屬建物結構體完成的後段工程部份，對比房地產業景氣有滯後性，通常需求落後1～1.5年，惠普指出，在受整體房地產產業大環境不佳，今年營運挑戰高。但市場對內部隔間的剛性需求仍在，預期全年的出貨持平或較去年小增。
受到房地產景氣調整，內裝修建材廠惠普（8424）26日公布今年第一季稅後純益3,932萬元，年減10.6％，每股稅後純益1.09元。
惠普是國內最大矽酸鈣板廠，去年矽酸鈣板出貨量422萬片、年增率6％。
矽酸鈣板是內裝的隔間牆為主，屬建物結構體完成的後段工程部份，對比房地產業景氣有滯後性，通常需求落後1～1.5年，惠普指出，在受整體房地產產業大環境不佳，今年營運挑戰高。但市場對內部隔間的剛性需求仍在，預期全年的出貨持平或較去年小增。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。