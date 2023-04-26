惠普是國內最大矽酸鈣板廠，去年矽酸鈣板出貨量422萬片、年增率6％。

矽酸鈣板是內裝的隔間牆為主，屬建物結構體完成的後段工程部份，對比房地產業景氣有滯後性，通常需求落後1～1.5年，惠普指出，在受整體房地產產業大環境不佳，今年營運挑戰高。但市場對內部隔間的剛性需求仍在，預期全年的出貨持平或較去年小增。

3月房貸餘額年增率僅5.06％ 近4年新低
陸首季GDP年增4.5％開局良好 回升基礎尚未牢固
大陸1～3月房地產開發投資同比下降5.8％
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