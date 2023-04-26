財政部引述標普報告表示，台灣近年財政管理及執行效能優異，受惠於亮麗科技產業營收及強勁經濟表現，2022年財政盈餘占GDP比率0.8％，成為執行「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」重要基石。

同時標普認為，台灣政府債務成長幅度相對溫和，截至2022年底各級政府債務淨額占GDP比率由疫情前的32％降至27％，預估2023年至2026年間該比率平均變動幅度約1.3個百分點。

標普指出，2023年全球半導體需求趨緩將弱化台灣經濟成長，惟5G、大數據分析、電動車輛及人工智慧等領域仍蓬勃發展，預期台灣長期出口及經濟成長前景猶佳。

台灣財政穩健、充沛流動性及相對其他國家溫和物價上漲趨勢，有利降低政府債務成本，裨益台灣維持強健經濟成長態勢。

財政部表示，面對俄烏戰爭膠著、升息引發金融體系動盪、中美科技爭端、氣候變遷等多重下行風險挑戰，將持續審慎管理國家財政，並以近年蓄積財政量能，提供疫後穩健復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設，推動六大核心戰略四大任務所需財源，促進國內經濟穩定成長，並兼顧財政健全。