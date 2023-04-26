國台辦證實，台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）正遭中共國安部門調查。據傳富察是為註銷在陸戶籍而返回大陸，陸委會今日回應指出，政府從未要求當事人必須親自返陸辦理，倘個案有基於特殊因素或人身安全等考量，政府主管機關應會衡酌個案特殊狀況提供適切的諮詢與協助。

陸委會書面聲明指出，有關富察遭中共國安部門調查乙事，政府持續與家屬均保持密切聯繫。對於本案的處理，政府會運用一切方法及管道，在尊重家屬意見前提下，提供最貼切的關懷與協助。

陸委會還指出，兩岸通婚已逾30年，依兩岸各自規定均採單一戶籍制度，以避免當事人在兩岸間存有雙重身分，導致造成權利義務衝突。取得在臺定居許可的陸籍配偶，依我方規定須繳附註銷在陸戶籍相關證明文件，但政府從未要求當事人必須親自返陸辦理。

陸委會強調，倘個案有基於特殊因素或人身安全等考量，以至於不宜返陸辦理相關證件者，政府主管機關應會衡酌個案特殊狀況提供適切的諮詢與協助。