聯華食品公司彰化廠25日清晨發生大火，奪走7人生命2人命危，傷亡慘重。勞動部勒令該廠停工調查。基隆市消防局為確保市民生命財產安全，於25日傍晚前往聯華食品公司基隆廠，稽查消防安全設備及抽測自衛消防編組。經查現場消防安全設備符合規定，廠內消防編組人員亦熟悉任務編組及滅火器、室內消防栓位置、逃生通道位置。

▲基隆市消防局為避免聯華火災悲劇重演，前往聯華的基隆廠稽查。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市消防局表示，本次稽查由第二救災救護大隊副大隊長王君維及安樂分隊長王博昇率隊檢查人員前往，稽查消防安全設備及抽測自衛消防編組。其中有前往油炸區，以瞭解簡易自動滅火設備、警衛室火警自動警報設備、測試室內消防栓動作情形，抽查結果運作皆正常，人員亦熟悉編組及滅火設備、消防栓及逃生通道位置。

▲現場稽查消防設備。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

消防局於稽查同時也強化廠方人員火災風險管理意識，宣導火煙ㄧ旦發生，員工應依編組任務同時以室內栓滅火、關閉空調、通報119，滅火失敗立即關閉起火居室大門，人員進行避難逃生。

▲於稽查同時進行消防宣導。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市消防局局長向永財表示，很遺憾彰化火災發生傷亡，基隆市消防局預計在1個月內完成大武崙工業區及六堵工業區各間高度危險工作廠房之訪視稽查。基隆將引以為鑒，強化監督各場所自衛消防編組工作，期許藉由場所員工自救自助，危機處理應變能力，降低災害損失，確保市民生命財產安全。