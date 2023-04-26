世界第1種雷達匿蹤設計的洛克希德F-117「夜鷹」(NightHawk)戰機，在2008年就退役走入歷史，但是最近幾年，它顯然低調復出，最近更頻繁出現在加州山谷中穿梭。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，至少一部分的F-117 夜鷹戰機以「名義退役」的身分繼續活躍著，而且也愈來愈公開飛行。一位航空攝影師在Instagram (帳號是@stinkjet)上分享他拍攝的照片與影片，他拍到兩架F-117以非常低的高度飛行。

攝影師表示，他是在加州南部的「響尾蛇路線」(Sidewinder route) ，這是美國戰機低階飛行訓練常用的區域；在此處，還有著名的「星際大戰峽谷」。因此許多戰機攝影愛好者都會蹲點此地，幸運的拍到傳奇的F-117。

F-117是世界第一種專門為了雷達匿蹤而開發的軍用機，其實在它之前，外號「黑鳥」的SR-71的前身：A-12也是降低雷達回波的設計，只是它同時也追求高速度，使得它的雷達回波因為機身高熱而劇增。這使得F-117才成為第1種真正的雷達匿蹤飛機。

F-117s ripping it up low-level through sidewinder in R-2508😎🤙 (Huge thanks to 📷Alex ”stinkjet” for sharing! https://t.co/sxpPSTX5Ud ) pic.twitter.com/gZAdSZWAbP — Thenewarea51 (@thenewarea51) April 25, 2023

F-117外型像是多種平面多邊形構成，根本不像是我們這個世界該有的飛機。許多人相信，它是不明飛行物的真相。這麼特殊的造形是為了降低垂直回波的機率。它於1985年悄然服役，在1988年的巴拿馬行動迎來實戰，但是仍不為外人所知，直到1991年的伊拉克戰爭，派遣至沙烏地阿拉伯，這才引發公眾的討論。

F-117在1999年的轟炸南斯拉夫行動，遭到塞爾維亞防空部隊的擊落，這次戰損可能得它在2008 年正式退役。不過它在不開彈艙的匿蹤效果還是相當不錯，所以前幾年出現「重新復役」的情況，美國空軍也在日前炡式公開承認，一些夜鷹戰機用研發、測試評估以及訓練。