彰化市南瑤宮26日上午舉行置天台祭典與豎頭旗儀式，也代表年度笨港進香倒數，彰化市長林世賢表示，今年進香將在4月30日上午8點起駕，展開為期7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，全程超過300公里，預計5月6日回到南瑤宮。

南瑤宮癸卯年笨港進香活動，26日上午在進香主任委員市長林世賢帶領下，帶著大總理賴金鐘、榮譽副主委縣議會副議長許原龍等人，稟告上蒼、祈求庇佑進香過程平安圓滿，典禮肅穆隆重。

市長林世賢表示，南瑤宮建廟於清乾隆3年，主祀媽祖，是「台灣進香團鼻祖」，因為根據記載，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，今年進香主題為「承擔」，期許信眾應負起對家庭、社會和國家的責任和義務。今年

林世賢說，今年進香剛好輪到老二媽會、興二媽會及老五媽會合辦，他解釋南瑤宮擁有規模最大的媽會組織，過去百年隨香信眾多達數十萬人，為了護衛媽祖信徒自組媽祖會、簡稱「媽會」，縣存10個媽祖會中，最早可回逤至嘉慶年間至日治初期。

今年笨港進香活動，七天六夜的期程為4月30日上午8點起駕、當晚駐駕西螺、5月1日駐駕北港、5月2日上午在笨港天后宮進行「換龍袍儀式」、當晚7點在新港奉天宮舉行「祝壽大典」。

5月3日上午5點在新港奉天宮舉行「會香儀式」，隨後由彰化開基祖廟「祭（接）頭香」、5月4日駐駕溪州、5月5日上午在北斗鎮大新路與中新路口，由中圳白鶴宮「祭（接）貳香」，最後5月6日回鑾彰化市，並在市區遶境為民眾祈福。

林世賢強調，南瑤宮彰化媽笨港進香延續至今已有200多年歷史，由各媽會分組進行、3年一輪，民間俗諺流傳「大媽愛吃雞、二媽愛冤家、三媽愛潦溪」，彰顯每年出巡時不同的特色，歡迎各地鄉親一同來共襄盛舉，感受媽祖庇佑萬民的神力以及彰化的活力與魅力。