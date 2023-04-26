金鐘視帝陳亞蘭、莊凱勛合作華視、公視歌仔戲職人劇《勇氣家族》，2人演夫妻，今（26）日在桃園中壢供奉戲劇之神「田都元帥」的天德宮拍攝外台戲。陳亞蘭透露很早就跟導演葉天倫討論，要找小15歲的莊凱勛演自己的另一半，還特地打聽對方底細，知道他師承國寶級京劇武生李柏君，戲曲底子打了16年。

莊凱勛和陳亞蘭飾演夫妻，上演公主抱戲碼。（華視提供）

一次在白雲慶生場合，她突襲送驚喜竟巧遇莊凱勛，陳亞蘭當場邀莊演出，「我自拍傳給導演看，說我找到老公了。」巧合的是，2015年莊凱勛以《回家路上》抱回人生第一座金鐘獎迷你劇集視帝，頒獎人就是陳亞蘭跟豬哥亮，讓合作別具意義。

陳亞蘭（右）、莊凱勛（左）開心享用應援美食，中為節目部副理王冠。（華視提供）

2人首次合作就演夫妻，被問及默契培養，陳亞蘭笑說：「我們2個都是視帝耶！」莊凱勛坦言起初很擔心跟前輩演夫妻，「畢竟演『皇帝』老公，我要掂一下自己斤兩，後來接觸之後滿有信心，可能身段還在，跟亞蘭姐相處像是跟老師父相處的感覺。」

為了把台語的古音、雅音練好，莊凱勛常常晚上傳訊息追殺陳亞蘭，也動念報名她的劇團學歌仔戲，讓陳亞蘭感動大讚：「人家說台下10年功，他很認真天天練，我覺得好棒，找對人了。」他分享第一次穿上全套戲服唱戲，頭皮發麻沒有知覺，被勒到有點想吐。

談起目前印象最深刻的橋段，莊凱勛感動地說：「有場我跟老婆的對打戲，拍完我就語重心長對老婆說，『這真的是我接下這檔戲最有價值的一場戲』。」身旁的陳亞蘭一聽打趣反問：「您說的是家裡的太太，還是這個我這個太太？」2人互動逗趣。

陳亞蘭身兼該劇製作人，要讓更多人知道外台戲演員的人生故事。（華視提供）

這次陳亞蘭也身兼製作人，她直言籌備《勇氣家族》就是想讓更多人知道外台戲演員的人生故事，雖然他們常常餐風露宿，像游牧民族般的一個宮廟待過一個宮廟，但他們都肩負著相當重要的教育意義，「要教導大家忠孝節義的重要性，努力的傳遞這個意象，也努力經營台灣文化。」