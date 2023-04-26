桃園市楊梅區第八公墓禁葬多年，去年辦理遷葬至今年4月，楊梅區公所初步盤點約有50個墳墓未遷，多為失聯或無主墳墓，桃園市民政局殯葬管理所近日開工準備將剩餘墳墓遷移至楊梅崇德納骨塔，預計今年6月底前完成，後續區公所將在第八公墓原址建造休閒公園，預計明年中落成啟用。

楊梅第八公墓位於富岡富豐里一帶，面積約1.4公頃，2010年6月公告禁葬，由於祭祀民眾少且有許多無主墳墓，為活化土地利用，楊梅區公所規畫新闢休閒公園，桃園市殯葬管理所也公告遷葬作業，自去年5月1日起至今年4月開放申辦。

根據民政局2021年查估，楊梅第八公墓內約有21座有主墳墓，公告遷葬期間自行遷出共有12座。禮儀事務科表示，已請法師舉行墳墓遷葬開工法會，準備將剩餘墳墓起掘，並移至崇德納骨塔存放，同時統計該處無主墳墓數量，預計今年6月底前完成。

楊梅區長邱世源指出，初步盤點第八公墓內仍有約50多座失聯或無主墳墓，待民政局遷葬作業完成，將由區公所接手施作公園，今年已編列200萬元預算進行設計規畫，明年預計再編2000萬元發包施作休閒公園，因當地人口不多、周邊多為稻田，預計在公園內設置簡易休憩設施，提供民眾使用。