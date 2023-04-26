國民黨台北市議員游淑慧才表態要選北市內湖、南港區立委，就有民眾投書質疑她「太自不量力」。媒體人韋安對此直言，游淑慧有沒有選立委的實力不是靠說的，她曾為前台北市長郝龍斌平反，對市政內行的問政曾讓柯文哲當眾道歉，這種風格不會激起對立或拉升仇恨值，既能守住藍營的基本盤，不怕被黃珊珊來分藍營的票。也能用年輕和專業的形象去爭取年輕和中間選票。有這種種能力，就讓游淑慧自不量力一回吧！

韋安今(26日)在臉書發文表示，游淑慧的民意支持力度有多強，需要民調來評估，但她的問政能力，絕對在藍綠的民代中，都算是亮眼和出類拔萃。他提到，2014柯文哲海嘯式大勝，當選台北市長，游淑慧當時無官無職，以小蝦米對抗大鯊魚，來監督柯P，不斷發聲以實證，捍衛前老闆郝龍斌的尊嚴，最終，讓被柯P戲言羞辱「去死一死」，抹殺成一無是處的郝龍斌，得以平反為「踏實有為」、「能做事」的正面幹才。

韋安指出，選上議員後，游淑慧有理有據，理性問政，竟然讓柯P當眾道歉。雖然是「柯黑專業戶」，但因為對市政「內行」，為選區爭取的建設和服務一樣都沒少，也沒有被刁難過。游的問政風格就是「認真和講理」，讓被監督對象都不得不心服口服，從而爭取民意的理性支持。也不會激起對立，和拉升仇恨值，不僅成就自己，也可助益國民黨。

韋安強調，因為有高嘉瑜，港湖的立委選戰，勢必成為2024大選的熱點，國民黨想要贏回這一席立委，挑戰相當大。但游淑慧有全國性知名度，戰力也很強，既能守住藍營的基本盤，不怕被黃珊珊來分藍營的票，也能用年輕和專業的形象，去爭取年輕和中間選票。

韋安直言，雖然游淑慧2022議員選舉在同選區不是藍營最強，但現在被小看「自不量力」，正好刺激她的爆發力。游淑慧到底有多大的「力」，到時候就知道了！