桃園市大園區一名65歲徐姓男子，日前在通訊軟體群組看到網友張貼投資股票相關訊息，被穩賺不賠字眼誘惑信以為真，到銀行謊稱要買手表，欲匯款10萬元來投資飆股，卻連「品牌」和「樣式」都說不清，所幸機警的行員察覺異狀，即時通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙。

大園警分局大園派出所於25日上午10時許接獲轄內銀行通報，徐男欲臨櫃匯款10萬元，但行員詢問匯款原因及受款人是誰，對方僅含糊表示是跟朋友買手表，而他神情有異且語多保留，甚至連手表樣式及品牌都說不清楚，疑似遭到詐騙，請警方到場協助關心。

員警獲報前往了解，向徐男分析詐騙集團慣用伎倆，並拿出新聞案例勸說，徐男聽聞後恍然大悟驚覺遭到詐騙，坦言近期有加入股票投資群組，看到有人張貼投資相關訊息，聲稱穩賺不賠，但投資管道需保密，才會應對方要求，向銀行行員謊稱是要買賣手錶，感謝警方及行員的熱心勸阻，幫他守住辛苦存下的積蓄。

警方提醒，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，切勿輕易相信來路不明的投資管道，若有疑問可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線進行諮詢，以免受騙上當。