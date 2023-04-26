台灣民族黨副主席楊智淵去年8月在大陸遭拘留，昨日因涉嫌對岸「分裂國家罪」，移送溫州市檢察院審查起訴。陸委會今日表示，獨裁政權所謂「嚴格依法辦案」，實質上是「恣意濫法逮人」，如果陸方真正保障楊員權益，先做到讓楊員與其家屬通話、探視，而非泛泛空話，一再威脅台灣人民。

據陸委會書面回應，對於26日國台辦針對楊員被捕一案之說法，本會要再次強調，楊員係在台灣依據中華民國憲法行使相關自由權利，完全合法無罪。中共企圖藉延伸內部法律之域外效力或透過長臂管轄，妄想迫使台灣人民進行自我審查、製造寒蟬效應。陸委會強調，台灣人民不會接受，更不受中共恐嚇，我方堅持捍衛台灣的自由、民主與人權。

陸委會還指出，外界應清楚認知，獨裁政權所謂之「嚴格依法辦案」，實質上是「恣意濫法逮人」。如果陸方真正保障楊員權益，先做到讓楊員與其家屬通話、探視，而非泛泛空話，一再威脅台灣人民。

陸委會最後表示，政府將持續與相關遭限制人身自由案件之國人家屬保持聯繫，並提供必要協助，再次呼籲陸方盡早釋放我國人安全返台。我們也要鄭重提醒國人，如擬赴大陸，務必審慎評估相關人身安全風險，以保障自身權益。