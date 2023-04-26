桃園吉祥物ㄚ桃、園哥夯，但綠營議員抱怨市長張善政上任至今不見「偶」影，藍營議員則批評每年要花600萬維運浪費公帑，新聞處指出，至今花費1804萬，重新盤點後以190萬委外，且演出場次從過去30場提高到50場，且增加拍影片、網站營運等，目前招標中，很快會跟大家見面，且已為了世客博訂製客家新衣，全力為城市行銷。

桃園吉祥物ㄚ桃、園哥元旦時穿著世客博主視覺圖像的新衣，和民眾一起升旗。（蔡依珍攝）

「ㄚ桃、園哥消失很久了！」議員王珮毓、彭俊豪說，桃園市的吉祥物ㄚ桃、園哥很少出現，從市長張善政上任至今，在1月6日春聯、福袋亮相記者會後就沒看到「偶」影，應該落實「城市外交」，在姊妹市互訪時現身。議員劉勝全也提到，台北市熊讚有近20萬追蹤，ㄚ桃園哥僅有2.1萬人，應跟城市行銷結合，甚至和樂天桃園一起大力推廣桃園。

議員錢龍也說，ㄚ桃園哥從2015年推出至今已8年，除了政策活動外，應該增加活動場次，讓世界看到桃園的ㄚ桃園哥，城市行銷才有意義，喊話要用軟性價值帶領桃園走出台灣、邁向國際，議員張碩芳也呼籲讓桃園的吉祥物走出桃園市政府，到學校或是大型活動與孩童們互動，讓吉祥物融入市民生活中，增加認同感。

議員周玉琴、李柏坊、徐其萬和陳美梅則質疑ㄚ桃園哥誕生就花48萬，每年市府還要花600萬維護管理，每次出場就要2萬、大型甚至要100萬，清潔維護費還要40萬，不符合人民期待。

新聞處解釋，2015年因應台灣燈會在桃園以48萬製作吉祥物設計，之後每年執行經費僅250萬，至今累計1804萬，包括行銷活動、出席活動、商品授權洽談、吉祥物商品販售網站建置與維運等。今年以190萬元委外招標，其中偶裝清潔維護僅5萬元，也要求出席活動至少50場、共75萬元，且採實支實付，另要求拍攝4隻影片共80萬元及網站營運25萬元，預計5月中決標。