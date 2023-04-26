佳世達上周董事會通過以私募及公開收購方式，投資諾貝兒寶貝股權共約28.54％，希望藉由此投資，雙方資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖。

在公開收購案方面，佳世達預計最高收購數量為500萬股，最低收購數量為175萬3仟股，每股收購價格為210元，收購截止日期為112年5月15日，由於已達最低收購股數，26日公告已達成就條件，提醒股東可踴躍參與應賣。

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