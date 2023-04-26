佳世達為強化醫療零售通路市場之布局，掌握樂齡市場先機，以公開收購方式購買諾貝兒寶貝（丁丁藥局）普通股。佳世達於26日公告，公開收購諾貝兒寶貝普通股已達成就條件（約諾貝兒寶貝增資後股本之5％），提醒諾貝兒股東參與應賣，預計屆滿日後第五個營業日以內辦理交割及收購對價支付事宜。