花蓮縣富里鄉長當選人張容榕兩度未宣誓就職，6月18日將補選鄉長，今登記截止，共4人參選，包括代理鄉長江東成、前鄉長蘇孝信、新興村長劉文祥及政治素人彭玲芬等4人，競爭相當激烈。

花蓮富里鄉新興村長劉文祥登記鄉長補選。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

政治素人張容榕去年登記參選富里鄉長，投票前1個月突以家庭因素為由拋出「退選」震撼彈，隨後將戶籍遷出且神隱，最後在後援會強力拉票下，以413票差距擊敗尋求連任的陳榮聰，不過去年12月25日及今年3月24日兩次就職典禮她都沒現身；縣府年初則指派甫卸下代理花蓮縣玉里鎮長職務的江東成代理鄉長，縣選委會則依法決議於6月18日辦理鄉長補選。

蘇孝信在24日登記首日搶頭香，江東成25日完成登記，今登記最後一天，劉文祥在下午1時許登記，彭玲芬則壓線在傍晚5時許完成登記。

現年79歲的蘇孝信曾任一屆富里鄉長、一屆花蓮縣議員，希望能藉由投入選戰，持續服務鄉民。

花蓮富里鄉代理鄉長江東成登記鄉長補選。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

64歲江東成是花蓮縣鳳林鎮人，警察大學畢業，自花蓮縣警局副局長退休後到縣府服務，曾任縣府地政處、民政處長，卸任後轉任立委傅崐萁服務處執行長，去年3月因時任玉里鎮長蔡秋龍涉貪遭停職，獲縣府指派代理鎮長，卸任後接著又代理富里鄉長，被譽為「專業鄉鎮長代理人」，服務期間廣獲好評，備受地方愛戴，補選期間勸進聲浪不斷，讓他相當感動決定參選。

花蓮富里鄉民彭玲芬登記鄉長補選。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

65歲彭玲芬是政治素人，個性開朗，似乎受張容榕的當選激勵，認為自己也能改變富里；55歲的劉文祥為新興村的村長；至於連任失利的陳榮聰確定不參與此次選戰。