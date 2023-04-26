核二廠2號機已除役，大潭電廠8號機遲未上線，各界擔憂今夏必定爆發缺電危機，而台電近期緊急採取「需量競價」的方式，以每度新台幣10元的價格向民間「買電」，經濟部長王美花卻聲稱，此舉是買保險，沒有電不夠用的問題。清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸直言，這番說法已露出馬腳，「就是供電不夠，否則幹嘛買保險！」

葉宗洸表示，今年4月以來，台電官網僅出現3天代表「供電吃緊」的黃燈，絕大多數日子都是備轉容量率遠大於10％的綠燈，供電是足夠的。「然而，王美花掛保證的供電，真的充裕嗎？」

葉宗洸提到，面對供電吃緊，台電在17與19日便啟動位於核電廠內的緊急用氣渦輪發電機，其中還包括已進入除役階段的核二廠內原有緊急用機組，這些機組每度發電成本都超過10元。然而相關電力並不是買的，而是台電以輕油自行發電，只有在供電緊急、電力嚴重不足的時候，才會啟動，「就是在撒錢發電救急！」

葉宗洸指出，按照正常作業程序，這些緊急用機組應該是在備轉容量率不到6％的時候才能啟動，結果被抓包備轉容量率還高於6％，就已經啟動了，明顯就是偷用。

葉宗洸說：「最令人捧腹的發言就是買保險的說法了」，台電官網顯示的是每天都代表供電充裕的綠燈，「備轉容量率那麼高（遠高於10％）不就是最佳的保險嗎？結果發電業主還要花大錢買「保險」，這不是很好笑嗎？」

葉宗洸強調，莫非真相是公布備轉容量率不可信的，供電確實有吃緊的問題，所以才要買保險。「王美花的說法是讓買保險的部長，打臉不缺電的部長！」