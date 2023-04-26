嘉義市發行敬老卡多年，但多位議員認為使用率僅約1至2成，且用途有限，未能達到鼓勵長者走出來與社會接軌的效果，且最近交通部已規畫敬老卡可用於搭乘台鐵，但嘉義市敬老卡未配合，議員督促市府擴大敬老卡用途，提升敬老卡使用率。

嘉義市敬老卡與其他縣市比一比。（張秀華議員提供／廖素慧翻攝）

市議員郭定緯指出，嘉義市敬老卡僅有1至2成使用率，成效有待加強，建議每月1200點（元）配額，可以廣泛分配使用於醫療、休閒、運動，促進長輩使用的意願。

市議員張秀華表示，嘉義市敬老卡對65歲以上設籍嘉義市者發行，至今發出2萬9000餘張，但這兩年平均每月每人僅用116點，使用率太低，目前敬老卡只能用於嘉義客運、嘉義縣公車、國光客運市區電動公車，比起台中市、台北市公路客運、捷運、公營場館、國民運動中心、衛生所及合約診所，嘉義市敬老卡用途太少，未能達到鼓勵長者出走來活動的效果。

市議員戴寧提及，嘉義市敬老卡每月有1200個點數，點數堪稱全台居冠，但用途有限，而市府為了防止敬老卡被轉讓給非65歲以上家人使用，台鐵、Youbike等運具都不能用，有因噎廢食之虞，應該採取預防措施，擴大用途才是。

嘉義市民卡的下方標示有「敬老」，可當敬老卡使用。（張秀華議員提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府社會處長黃毅晨表示，2021年及2022年因為疫情的關係，敬老卡使用率不高，但今年有回溫了，今年3月平均用200點有約2500人，有600人用200至500點，使用率還有再提升的空間，至於台鐵乘車補助已在討論，而其他用途也會帶回研議。