日片《湯道》由奧斯卡最佳外語片《送行者：禮儀師的樂章》編劇、有「熊本熊之父」之稱的日本創意大師小山薰堂擔任企劃及編劇，並找來《HERO》、《假面飯店》系列的億萬票房名導鈴木雅之執導的《湯道》，可說是眾星雲集。不僅由生田斗真、濱田岳、橋本環奈領銜主演，更找來縱橫歌壇50年的68歲「演歌天后」天童芳美加盟演出，在片中飾演最愛在浴室中盡情歡唱，也總會選在「丸金溫泉」開店後第一個光顧的常客。

首度演出電影，天童芳美表示：「導演希望我能將角色的純真和溫暖傳達給觀眾。我很感激被賦予這樣一位非常適合我的角色。對我來說，一切都是第一次體驗，我很緊張地進入拍攝，但當我進入浴池之後，我的緊張感就全部都消失了。」而她也將褪去平時華麗的舞台歌唱服，小露香肩泡在公共浴池中，演唱竹內瑪麗亞的〈別吵了〉及派特斯合唱團（The Platters）經典名曲〈Only You〉，尤其拍攝演唱〈別吵了〉當天，一開始排演是先由導演親自示範演唱，但後來等天童親自演唱後，讓聽到天童美聲的導演只能尬笑：「真是無地自容啊」。

克里斯哈特為接拍本片瘦身30公斤。（采昌提供）

赴日發展的美國歌手克里斯哈特飾演出獄後，夢想去澡堂洗澡和喝咖啡牛奶的年輕人「龍太」。首度演出電影的他說：「在開拍前幾個月裡，我就意識到要成為龍太，能夠以不同於音樂的節奏進行表演，是我永遠難忘的美妙體驗。」尤其他為了要拍沐浴戲，甚至瘦了30公斤。此外，他跟天童芳美也將隔著男女湯的牆壁，一同演唱名曲〈昂首向前行〉。正式拍攝一次到位，悠揚美聲迴盪在澡堂當中，更讓生田斗真表示：「在試戲第一次聽到時，我很吃驚，感覺就像在洗澡唱歌時的回聲。」值得一提的是，導演也找來所有演員在片尾分別演唱吉米戴維斯（Jimmie Davis）的〈You Are My Sunshine〉。

片中男主角家傳的大眾澡堂「丸金溫泉」，劇組在京都的松竹攝影所實景搭建這座溫泉以及與之相連的整座街景。在超過190坪的攝影棚入口處搭建澡堂玄關，連同等候處、櫃台、更衣處、浴場，甚至是後門的鍋爐室都直接在棚內搭建，進行就連專家都驚嘆不已的神奇大改造。更厲害的是，浴場造景內的浴池，甚至可以直接放熱水入浴泡湯，還找來業者負責燒水，讓幾乎所有演員都曾在這邊實際泡湯拍攝。此外，地板及牆壁的磁磚都是實際請師傅來鋪，尤其分隔男女湯的牆面上半部嵌入的磨砂玻璃，這些磨砂玻璃都是老古董，由於傳統磨砂玻璃現在要價不菲，劇組還特地從現存的舊棚景拆下磨砂玻璃借用。其他道具也是從已經歇業的京都三条大眾澡堂「柳湯」商借而來，有著十分悠久的歷史。

生田斗真面對電影精心打造的場景，感慨表示應該要繼續經營。（采昌提供）

回顧現場，生田斗真表示：「『丸金溫泉』的佈景完成度相當感人，讓我想『如果我們不拆除，直接繼續經營這個澡堂，那不是很好嗎？』」更直說：「在電影之都『京都』豎立這樣壯觀的佈景，和大家一起住宿、悠閒地拍攝，這是久違的電影製作體驗，我很高興能再次體驗到『製作電影』的樂趣。」而飾演生田弟弟的濱田岳則說：「當我初次看到『丸金溫泉』的場景時，我很興奮，感覺好像參與了一個超棒的作品。能在熟悉的松竹攝影所，拍攝如此精美的設置，並在那裡玩耍，對我來說是一個非常幸福的時光。這部作品以日常的浴場為主題，但我認為觀眾們能從中體驗到『這不僅僅是浴場！』的感覺。」

《湯道》將於5月12日在台上映。