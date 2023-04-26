桃園市楊梅警分局為建立社區安全維護體系，強化治安、交安及犯罪預防觀念，適切回應民眾需求及建議，25日舉辦大型社區治安會議，由楊梅在地的永平工商表演藝術科同學開場帶來「川劇變臉」，氣勢滂礡的精彩表演獲滿堂采，並於結尾擺出警民合作、打擊詐欺、肅槍掃黑、安居緝毒等現階段警政治安重點工作的對聯揭開序幕，展現警方維護治安決心。

桃園市楊梅警分局25日辦理大型社區治安會議，由分局長張仁傑主持。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

楊梅警分局表示，會議由楊梅分局長張仁傑主持，桃園市警局副局長陳武康也率相關科室主管出席，立委黃世杰、市議員周玉琴、鄭淑方、李家興、陳睿生、涂權吉辦公室主任束克紹、楊梅區長邱世源、新屋區長鄭詩鈿、楊梅警友辦事處主任胡鴻麒、楊梅與新屋區各里長、民防、義警、守望相助隊、警友會、金融機構、超商、雇用移工工廠代表及鄉親等約170多人參加。

由於近年詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」，會議宣導活動中也特別播放警政署拍攝「阿昭署長宣導防詐」系列影片，針對假網拍、假投資、解除分期付款、假愛情交友、假冒親友等5種最常見的詐欺手法叮嚀民眾小心防範。

黃世杰致詞時提到，近來詐騙犯罪快速成長，他將在內政委員會跟打詐小組攜手打詐，政府部門也應從金融管理工具、個人資訊保護、強化數位平台廣告刊登的規範、提高詐騙刑責等，設法有效遏制詐騙犯罪的發生，以維護被害人權益。

桃園市楊梅警分局25日辦理大型社區治安會議，里長與鄉親也針對各項議題提出意見交流。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

在治安及交通等工作報告中，楊梅分局針對當前打擊詐欺、交通、婦幼安全等重點項目強化宣導，參與會議民眾也提出意見及建言，由分局逐項回應針對易壅塞、違規路段、深夜公園妨害安寧等提出改善及相關策進作為，深獲與會鄉親好評，場面非常熱鬧。

座談會中也邀請轄內金融機構、雇用移工的工廠代表等參與，因詐騙集團不斷推陳出新以各種話術及手法誘使民眾誤信詐騙，楊梅分局也與轄內金融機構建立阻詐通報網，透過臨櫃同仁提高警覺落實關懷提問，主動發現民眾遭詐異常特徵，適時通報警方到場共同攔阻。另也協請聘雇移工廠商及人力仲介代表，務必強化移工管理，做好移工犯罪預防及騎乘電動車交通安全等宣導。

張仁傑表示，警力有限、民力無窮，在有限警力下，非常感謝義警、民防、巡守、志工、警友等人員無私奉獻及熱心協勤，楊梅分局未來治安工作重點首在「安民心」，現階段除以警政署所推動「社區警政再出發」及落實「清源專案2.0」，就打詐、反毒、掃黑、肅槍等工作展開積極作為外，在交通方面，針對高齡者用路安全將展開積極宣導，降低交通事故率。

張仁傑說，另也會強力取締改裝噪音車輛，並針對易肇事路段，強化酒測取締等勤務作為，防制交通事故發生，並持續精進各項作為，努力協助民眾解決問題，以打造優良治安、交通環境，保護市民安全。