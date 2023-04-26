嘉義基督教醫院65週年院慶，在保康長照中心籃球場舉行園遊會，同時舉辦嘉基社會服務部的創意成果展，不僅有社服單位的宣導體驗攤位，也邀請地店家來設攤，還有許多精彩表演吸引民眾佇足欣賞，其中，晨光翻唐男孩來個蹦蹦的舞蹈表演，更是讓民眾嗨翻全場。

翻唐男孩是由晨光智能發展中心成人培力班的學員所組成，團體名字的寓意，就是想翻轉大眾對於唐寶寶及身心障礙者的印象。晨光智能發展中心自104年起，開始辦理成人日間照顧服務。雖然學員們因為障礙程度，普遍有語言表達困難、易分心、記憶力不足、動作緩慢等狀況。但學員善於在反覆練習中學習成長。

民眾體驗彩繪咖啡濾掛包。（圖晨光智能發展中心提供）

中心成立了「晨光咖啡」來推動「心智障礙青年就業培力計畫」 ，平時除了手沖咖啡、招待客人的訓練之外，也安排體能、美勞及烘焙課程等，讓學員們延緩老化之餘也能培養日常生活技能。

此次嘉基院慶園遊會，孩子們為了上台表演，特地準備了來個蹦蹦舞蹈表演，孩子們隨著節奏搖擺，咚次咚次的節奏，讓現場民眾們也不禁一起嗨了起來。

民眾陪伴天使慢慢飛，一起彩繪濾掛包，並寫上訊息寄送出去。（圖晨光智能發展中心提供）

晨光智能發展中心副主任邱于倩表示，除了來個蹦蹦，孩子們也擺設了「帶著咖啡去旅行」攤位，讓大家體驗濾掛包包裝的過程，也能彩繪濾掛包，並寫上訊息寄送出去，攤位所得將全數用於「心智障礙青年就業培力計畫」，也可上晨光愛心捐款平台，和晨光一起陪伴天使慢慢飛。