洗澡洗這麼久到底在做什麼？一名人妻抱怨，還沒結婚前，另一半洗澡的時間動輒30分鐘起跳，婚後最高紀錄將近2個小時，某天她在好奇心的驅使下，直接開門想看看老公在浴室裡忙什麼，結果只看到老公在蓮蓬頭下閉眼享受熱水沖洗的超舒爽表情。文章曝光後，有網友笑說，「可能覺得你煩吧，想要有自己的空間」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，當年和老公還是男女朋友時，她就發現對方洗澡時間有點久，每次大約都要30至40分鐘，而在結婚、生完小孩後，老公待在浴室的時間有增無減，平均時間延長為1個多小時，最久的記錄將近2個小時，讓原PO相當不解，想知道為何洗澡可以那麼久？

原PO表示，某天她終於忍不住，直接打開浴室門闖入，原本還想說會抓到老公在浴室裡面做些「好事」，沒想到只看到老公閉著雙眼站在蓮蓬頭下，「很享受蓮蓬頭帶給他熱水沖洗的爽感，舒服地享受淋浴」。

貼文曝光後，眾網友留言笑說，「熱水器廣告蠻適合找你老公拍的」、「就一種放鬆的方式，已經不單純算洗澡了」、「可能覺得你煩吧，想要有自己的空間XD」、「如果是高雄人，拜託先不要，昨天雨下10分鐘就停了」、「啊就真的很爽咩」。