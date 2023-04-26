許多業務為了業績亮眼常會想出各種花招。大陸上海市近日傳出，一位裙裝的賓利汽車女業務疑似不穿內褲，結果在車展上和男客戶蹲下介紹時，下面風光一覽無遺，照片曝光後引發熱議。

據《搜狐新聞》報導，上海市本月18日至27日舉辦國際汽車工業博覽會，現場展出全球限量僅有1台的20 週年紀念款 Continental GT S，沒想到網路上卻流出一張照片，只見賓利女業務蹲下和一旁的西裝男客戶賣力講解，女業務就這樣門戶洞開，裙下風光可以說是一覽無遺。

對此，許多網友紛紛回應，「隨時滿足客戶的需求」、「沒穿就沒穿唄」、「看了，高畫質的一線天」、「味道都飄出來了」、「上海熱」、「女業務不走光的話，顧客就要走光了」、「白天上班，晚上陪客戶方便」、「因為賣的是B entley」、「太熱，又不讓吃冰淇淋」、「人家只是想透透氣」。

不過也有人認為，女業務只是穿了肉色內褲並非沒穿，「人家穿了的，這都看不出來」、「只是沒穿安全褲，不稀奇」、「有輪廓，肉色內褲吧」、「你們觀察能再仔細點嗎？怎麼可能嘛！」