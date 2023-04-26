乾旱已迫使巴拿馬當局減少連接大西洋和太平洋的巴拿馬運河的航運量，供水危機恐威脅這條關鍵水道的未來。

巴拿馬箇朗省（Colon）為巴拿馬運河供水的兩個人工湖已經因缺乏降雨而水位大降。

43歲的格瓦拉（Leidin Guevara）在湖邊釣魚，他告訴法新社：「這個阿哈胡耶拉湖（Lake Alhajuela）的水每天都在減少。」

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority, ACP）在這個乾旱季節已第5度限制最大船隻通過運河。

全球約有6%的海運通過巴拿馬運河，主要來自美國、中國和日本。

雨水是巴拿馬運河用於讓船隻通過船閘的能量，船閘最高可超過海平面26公尺。

每艘船通過運河牽涉到2億公升淡水排入海中，這使供水的阿哈胡耶拉湖和加頓湖（Gatun）非常重要。

根據巴拿馬運河管理局數據，在3月21日到4月21日期間，阿哈胡耶拉湖的水位下降7公尺，超過10%。

巴拿馬運河管理局水事務經理柯多巴（Erick Cordoba）告訴法新社：「缺乏降雨的影響是多方面的，首先是減少我們的儲備用水。」

柯多巴說，這會影響運河業務，因為支付最高費用的最大船隻無法通過。

在2022財政年度，超過1萬4000艘船隻載運5.18億噸貨物通過運河，為巴拿馬國庫貢獻25億美元。