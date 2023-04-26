大陸女星林允（本名費霞）在周星馳電影公司舉辦的海選脫穎而出，被周星馳相中出演電影《美人魚》走紅，後拍攝《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》與王大陸合作，人氣逐漸攀升，不過她曾爆出霸凌爭議，令形象受到打擊，近日有網友透露曾被她回嗆，她的粉絲為了幫偶像出氣也對網友言語攻擊，事件爆發後林允疑似偷偷刪除造成爭議的貼文，引起網上討論。

近日有網友透露4年前關注了某明星的小號，那位明星表現出很喜歡喝奶茶的樣子，常常在小號貼出奶茶的照片，網友觀察到明星只有喝奶茶，奶茶的配料剩很多，某天明星喝的是布丁奶茶，於是網友就留言問「既然不吃布丁，為什麼要加布丁」結果該明星的不少粉絲罵網友「槓精」、「管得多」、「人家有錢你管得著嗎」等，明星為此也發文回嗆：「笑死我了，我的布丁留到過年發霉了吃也不關你的事」。

許多網友順藤摸瓜，發現網友說的就是演員林允，因此有網友到林允的抖音下留言問她「問你為啥不吃布丁要被網暴嗎」、「不吃布丁就不吃，幹嘛網暴別人啊」，林允後來被發現刪除了該條微博，但網友仍不接受，吐槽：「星爺眼光最差的一次」、「她把霸淩帶到粉圈了」、「其實可以一句這次吃飽啦解決，上升到掛人真的…」、「這個網友感覺也只是隨口一問，她反應太大了吧……」、「好像一直都是情商低的感覺」，也有人站在林允方觀點「給個小吸管怎麼吸」、「你們真是很閑」、「多管閒事」、「不吃布丁關你什麼事」。

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