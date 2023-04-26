大陸央視新聞客戶端消息稱，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。

繼3月下旬習近平出訪俄羅斯，會晤俄羅斯總統普丁，並討論烏克蘭危機議議題後，習近平何時與澤倫斯基會晤或通電話，成為各界矚目焦點。

在與習近平通過電話後，澤倫斯基也在推特上發文強調，「我與習近平主席進行了一次長時間且有意義的電話會談。我相信，此次通話將為兩國關係發展注入強大動力。」

事實上，習近平與澤倫斯基通電話，近期似乎也有端倪可循。中國駐歐盟使團4日發布駐歐盟使團團長傅聰3月30日接受英國《金融時報》布魯塞爾分社專訪，針對「為什麼中方沒有與澤倫斯基對話 ？」提問，傅聰表示，中共中央外事主任王毅已與烏克蘭高級官員溝通。中方正與烏方一起努力，目的是實現和平。

傅聰稱，在會談方面，不排除任何可能性。實際上，中方與烏方一直保持著良好溝通。兩國外長在多個場合會談，中國駐烏大使也與烏政府保持溝通。