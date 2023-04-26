合庫金控為財政部主導、並為大股東的泛公股銀行之一。財政部公告蔡見興「因個人生涯規劃」，自112年4月25日起辭去董事長及董事職務，為業務運作順暢，合庫金控規劃由合庫AMC楊董事兼總經理天祐代理。26日合庫金董事會追認此項人事異動。