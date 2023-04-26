合庫金控為財政部主導、並為大股東的泛公股銀行之一。財政部公告蔡見興「因個人生涯規劃」，自112年4月25日起辭去董事長及董事職務，為業務運作順暢，合庫金控規劃由合庫AMC楊董事兼總經理天祐代理。26日合庫金董事會追認此項人事異動。
合庫金公告 合庫資產管理董事長異動
財政部25日公告合作金庫資產管理股份有限公司董事長蔡見興辭董事長及董事職務。合作金庫資產管理公司的母公司合庫金控，26日召開董事會決議通過，由合作金庫資產管理公司總經理楊天祐暫代董事長職務。
財政部25日公告合作金庫資產管理股份有限公司董事長蔡見興辭董事長及董事職務。合作金庫資產管理公司的母公司合庫金控，26日召開董事會決議通過，由合作金庫資產管理公司總經理楊天祐暫代董事長職務。
合庫金控為財政部主導、並為大股東的泛公股銀行之一。財政部公告蔡見興「因個人生涯規劃」，自112年4月25日起辭去董事長及董事職務，為業務運作順暢，合庫金控規劃由合庫AMC楊董事兼總經理天祐代理。26日合庫金董事會追認此項人事異動。
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