目前包括聯電、聯發科、長榮等多檔個股皆已公告股利政策，現金殖利率令人驚豔。元大證建議，投資人可以參考一種新的金融商品「ETN」，全名為「指數投資證券」，與ETF一樣是連結指數、掛牌交易的金融商品，只要有證券帳戶就可以買賣。

其中，「元大ESG高股息N」（020029）連結由臺灣指數公司編制，篩選ESG表現以及財務指標、現金股利殖利率後，精選20檔個股的「特選ESG高股息報酬指數」，是一檔網羅優質高股息標的的ETN。指數成分股每年都會定期審查，淘汰配息差的公司、納入配息更好的企業。台灣企業努力經營加上精心設計的選股策略，讓ESG高股息指數回測五年的平均現金殖利率高達5.4％。

此外，「元大ESG高股息N」挑選近三年現金股利殖利率表現較好的個股，排除僅有一年配發高額股利的公司。ETN連結含息的報酬指數，配息直接滾入淨值，讓投資人不僅享受配息及再投資收益外，同時也節省稅負成本。

觀察「元大ESG高股息N」的成分股最新年度的配息政策，其中權重最高的聯電、聯發科等標的，分別享有7.4％以及11.7％的超高現金股利率。

元大證指出，「元大ESG高股息N」可以解決一般投資人資金較少，無法同時購買多檔股票，或是沒有時間追蹤、研究數百間上市公司的股利政策的困擾。透過指數的選股策略及追蹤標的指數報酬，將資金投資於精心挑選的20檔ESG高股息公司，又可以達到分散風險的效果。

此外，ETN投資手續費低，交易也非常方便。只要有證券帳戶，就可以買賣，且交易稅僅千分之一。每年指數成分股配息自動滾入指數再投資，具複利效果及節省稅負成本等優勢。ETN設有到期日及提前到期的機制，投資前請詳閱公開銷售說明書，也可至元大證券ETN官網查詢。