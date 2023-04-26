賽車電影《速命道》今（26日）舉辦首映會，監製邱瓈寬率導演柯有謙及演員群瘦子E.SO、小春Kenzy、陳嘉樺Ella、丁寧、江治緯（草爺）、林志謙、林真亦出席，特別演出的天王劉德華也穿上電影宣傳T恤，隔空錄製影片獻祝福，讓導演柯有謙感動表示：「他話不多，但都用行動支持，很願意提攜後輩，做這6年以來一路陪著我們，私下也給很多鼓勵。」

瘦子和Ella在片中談情。（粘耿豪攝）

劉德華在影片中說：「在20多年前，小黑哥（柯受良）跟我合作了〈笨小孩〉這首歌，今天我跟他的兒子有倫、有謙拍了一部關於賽車題材的電影《速命道》，他們2個跟爸爸一樣很聰明很有才華，對電影非常有熱誠，這次合作很舒服很開心，而且是非常有意義的傳承。」丁寧補充，當時華仔在香港電影金像獎上有提到《速命道》，「我相信他這樣地位的人，能夠這樣講出這些話，我覺得就已經很感動了。」

《速命道》26日舉辦首映會，主創和演員群出席。（粘耿豪攝）

首次主演的電影將在明（27日）上映，瘦子表示，自己其實是期待多於緊張：「對於自己演戲很沒自信，一直努力想要做好，不敢講大話說要破億，但還是希望票房可以不錯。」一旁的丁寧便暖心讚「作為一名演員需要的基本條件他都有了」，小春則坦言緊張又興奮，「因為要讓大家看到我們在銀幕上的演出，加上我兄弟瘦子又當男主角」，Ella則笑曝，自己當初看完試片第一個念頭就是：「我很漂亮，覺得放心了，其他就不重要了！」

瘦子也說「跟兄弟們一起演戲很快樂，希望大家能多多支持」，Ella聽到後笑說，S.H.E也有一起演過偶像劇《真命天女》，「演過就覺得差不多了，可能以後頑童也不會再有了 ，所以要好好珍惜這一次」，而在片中瘦子與草爺一起開救護車，有段革命情感，他坦言，自己第一次看到瘦子以為他酷酷的、不愛講話，但後面發現對方滿健談，「聊幾句發現他跟我一樣是屁孩」，也坦言有聊到音樂上的交流，Ella立刻難過說：「我當時真心以為他們主題曲會找我唱，結果沒有！」