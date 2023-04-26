全球對「去美元化」的可能各持己見，一派認為威脅不足為懼，但另一派則對此趨勢抱持擔憂。美國億萬富翁投資人史丹利（Stanley Druckenmiller）日前懊悔錯過美元去年的漲勢，更透露目前正在做空美元，原因有2個。

商業內幕報導，史丹利25日在挪威主權財富基金的活動上表示，在他個人認為他職業生涯最不可測的時期中，做空美元是他唯一有信心的交易。

史丹利說，「我最放心的是我正在做空美元，通常貨幣趨勢會持續兩到三年，美元已經強勢很長一段時間。」

聯準會（Fed）激進升息推動美元走高，去年秋天創下20年新高紀錄，史丹利坦言，他很後悔錯過這波漲勢。因為美元從去年11月以來，已經下跌近10%，但他補充，「下行趨勢還沒結束。」

史丹利解釋，做空美元基於2個原因，一是他預期聯準會很快會為了預防經濟衰退，而不得不降息，另一個則是西方對俄羅斯的制裁，激起各國對美元武器化的擔憂，紛紛開始布局「去美元化」。

而這些國家中，又以金磚國家為大宗，史丹利提到巴西總統魯拉，近期不斷呼籲金磚國家創造一種新貨幣，「盧拉四處問為什麼還需要用美元進行貿易？他做的對。」