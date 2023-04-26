大陸國家主席習近平26日下午應約與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。習近平表示，中方將堅持勸和促談，為儘快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。而中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方進行深入溝通，且中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。

習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談，並相繼提出「四個應該」、「四個共同」與「三點思考」，中方還在此基礎發佈了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。

習近平表示，中烏關係走過31年發展歷程，達到戰略夥伴關係水準，為兩國各自發展振興提供了助力。而澤倫斯基多次表示重視發展中烏關係和對華合作，也感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。

習近平說，將推動中烏戰略夥伴關係向前發展。中方發展中烏關係的意願是一貫的、明確的。無論國際風雲如何變幻，中方願與烏方一道，把兩國互利合作向前推進。

習近平表示，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。對話談判是唯一可行的出路。核戰爭沒有贏家。

對待核問題，習近平表示，有關各方都應該保持冷靜克制，從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件，也希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。

澤倫斯基則祝賀習近平再次當選，表示中方在國際事務秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞臺上發揮巨大影響力。烏方恪守一個中國政策，希望與中方展開全面合作，開啟烏中關係的新篇章。同時澤倫斯基也介紹對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。