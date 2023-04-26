人在獄中的俄羅斯反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）今天說，調查人員已經對他提起恐怖主義罪名指控，這可能會使他再被關30年。面對這項控罪，納瓦尼痛斥為「荒謬」。

納瓦尼之前擔任過律師，他在10多年前因嘲諷俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）領導的精英階層、指控他們大規模貪腐而聞名。納瓦尼因欺詐和藐視法庭罪被判處11年半的刑期，他說這些指控都是捏造，為的是讓他閉嘴。

在法庭現場的路透社記者說，納瓦尼今天透過影音連線在莫斯科法院出庭，這是調查他涉及極端主義犯罪案件的一部分。

納瓦尼的支持者在社群媒體發表納瓦尼的聲明：「他們提出荒謬的指控，據此我將面臨30年的監禁。」

納瓦尼說，認為他在獄中犯下恐怖主義的罪行是荒謬的。他指出，此案將由軍事法庭審理。

納瓦尼2020年在西伯利亞中毒，之後在德國接受治療，西方實驗室的測試顯示，有人試圖用神經毒劑毒害他。納瓦尼2021年從德國自願返回俄羅斯，贏得俄羅斯各個反對派的欽佩。克里姆林宮（Kremlin）否認企圖殺害他。