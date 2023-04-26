鄉林（5531）子公司於3月2日董事會通過新增資金貸與逾公司最近期財報淨值2％一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第23款情事，惟鄉林延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故證交所處以違約金3萬元，並函知鄉林公司嗣後應確實依規定辦理。