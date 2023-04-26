電子支付持續成長，根據金管會統計，我國電子支付至今年2月底，使用人數已達2,275萬人，大幅年增622萬人或37.63％，其中，已有七家電支業者戶數破百萬，以街口支付598萬戶居冠，其次依序為一卡通558萬戶、全支付297萬戶、悠遊付216萬戶、全盈支付123萬戶、愛金卡108萬戶、歐付寶102萬戶。

央行近日發布去年統計，整體非現金支付交易金額216.5兆元、筆數為63.3億筆，去年有74.7％是透過通匯通路進行交易，但交易筆數卻只占1.9％，原因是民眾、企業及政府機構在進行金額較大的資金移轉時，多透過通匯來完成。

其他交易通路方面，央行指出，在去年共63.3億筆交易中，電子支付占比已達40.3％，等於是25.5億筆非現金支付交易來自電子支付，顯示國內Pay戰白熱化程度，「嗶經濟」近年持續加溫。

若進一步以交易金額來看，去年整體跨行非現金支付交易達216.5兆元，但電子支付僅占0.1％，顯示民眾使用電子支付消費，多以小額支付為主；整體信用卡等卡式支付占比則有1.7％，信用卡同樣多以小額支付為主。

以目前國內支付業者來看，街口支付近日用戶數已正式破600萬戶，仍是市占率第一；用戶數第二名的一卡通，在Line平台強大社群力加持下，仍有相當優勢；而用戶第三的全支付則急起直追，且2月代理收付實質交易款項22.39億元，已衝上第二名，僅次街口的30億元。

不過，儘管電子支付使用量增溫，但國內電支業者仍未獲利。街口董事長梅驊日前表示，目前國內支付產業仍在虧損中，但以街口為例，預計在後年達到「單月損益兩平」，並持續邁向「全年度損益兩平」目標。