民進黨敗選後高升已成黨內傳統，民進黨宜蘭市前市長江聰淵去年底參選宜蘭縣長敗選後，獲聘成為行政院政務顧問。據《菱傳媒》獨家報導，江聰淵將再兼任出任經濟部所屬的財團法人台灣雜糧發展基金會執行長一職。而去年選舉，江聰淵被爆出碩士論文抄襲遭撤銷學位，過去還因盜採砂石遭判刑３個月，有網友質疑，江的學經歷根本與農業毫無關係。

據《菱傳媒》報導，近兩周以來，宜蘭政壇傳出江聰淵將出任經濟部下轄財團法人台灣雜糧發展基金會執行長一職。而江聰淵受訪時也坦承有此事，25 日已經召開董事會討論人事案，確定後就會對外公布。報導稱，江聰淵將於 26 日履新。

江聰淵在敗選後，2月傳出有意挑戰宜蘭現任立委陳歐珀，但遭「師父」前代理縣長陳金德公開反對後作罷。而江聰淵自 2 月 9 日起，也被延攬進行政院擔任政務顧問。

2022年地方大選，最大議題就是論文抄襲和違法犯罪，江聰淵雙雙中槍，淡江大學在職專班的碩士論文被認定抄襲，學位也因此被撤銷；江聰淵曾在 1998 年因盜採砂石案被判刑 3 個月。

而江聰淵將兼任雜糧基金會執行長的消息傳出後，有網友質疑江聰淵的學經歷，只有佛光大學公共事務系碩士、礁溪鄉公所建設課代理技士、宜蘭市市長，跟農業幾乎毫無關係。

據《菱傳媒》報導，雜糧基金會執行長的月薪至少 10 多萬。而 2016 年民進黨時任立委余宛如就曾批評，雜糧發展基金會已經淪為無法實現時代任務的組織，質疑是養肥貓、酬庸。

媒體人康仁俊今( 26 日)在《新聞大白話》節目中表示，江聰淵疑似不懂農業、被酬庸，就是應驗了官場和職場上常講的「有關係就沒關係」，而過去民進黨極力抨擊酬庸文化，但現在也是在繼續沿用酬庸的模式，保住很多民進黨政治人物的未來去路，這就是在挑戰民眾的觀感，尤其民進黨過去標榜的價值就是反對酬庸。