大陸商務部日前發出聲明指出，將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，包含農產品、礦化工產品及紡織品等2455項。農委會主委陳吉仲今(26)日指出，受影響農產品項約30％，台灣須有所準備。

陳吉仲今日於YAHOO TV節目「齊有此理」接受專訪，陳吉仲表示，針對貿易壁壘，回到2002年，台灣與大陸先後加入世界貿易組織(WTO)，原本加入WTO前需要跟每個會員國談判，但因為兩岸先後加入，所以就變成我方禁止大陸2000多項產品輸入，考量重點像是防檢疫還有安全等因素，因此就沒有開放。

陳吉仲指出，因為那時沒有談，就這樣過了21年來到2023年，農委會現在有完整盤點，大家比較記得的是台灣禁止大陸830項農產品輸入，而實際上跟我們比較有關的大概有1000多項農產品，而大陸這次是透過WTO來通知我方，某種程度是遵守國際的規範；再者啟動調查時一定會要求我方提供資料，我們當然很樂意雙方坐下來討論調查的資料，最後才會提交報告。

陳吉仲指出，，像是非洲豬瘟疫區、口蹄疫疫區豬肉不能進來等，扣除防檢疫因素的有400多項，再扣掉我們本來就沒有生產的，即使進來也不會有影響，因此1000多項裡經過盤點，受影響的大約30％，我們要有所準備。