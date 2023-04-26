直擊！竹圍捷運站前「貨車燒成火球」全毀 駕駛跳車逃命 20:052023/04/26 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市淡水區竹圍捷運站今日晚間前發生一起火燒車事故，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區竹圍捷運站今日晚間前發生一起火燒車事故，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。（黃敬文翻攝） 訂閱影音： 中時新聞網 新北市淡水區竹圍捷運站今(26日)晚間發生一起火燒車事故，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。 據了解，29歲黃姓男子當時獨自駕駛貨車往淡水市區行駛，後車斗則載運礦泉水，經過竹圍捷運站時停下來等紅燈，結果這時發現車輛冒出黑煙，不久後便起火燃燒。 黃男見狀立即下車逃離，警消獲報趕抵現場救援，所幸火勢在約10分鐘即撲滅，詳細起火原因有待相關單位釐清。 #新北市 #淡水 #火燒車 #竹圍 #捷運站 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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