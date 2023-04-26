新北市淡水區竹圍捷運站今日晚間前發生一起火燒車事故，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。（黃敬文翻攝）

新北市淡水區竹圍捷運站今(26日)晚間發生一起火燒車事故，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。

據了解，29歲黃姓男子當時獨自駕駛貨車往淡水市區行駛，後車斗則載運礦泉水，經過竹圍捷運站時停下來等紅燈，結果這時發現車輛冒出黑煙，不久後便起火燃燒。

黃男見狀立即下車逃離，警消獲報趕抵現場救援，所幸火勢在約10分鐘即撲滅，詳細起火原因有待相關單位釐清。