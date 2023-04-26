寶舖建設繼2022年提出結合五大核心、六大數據，以及八大安全系統打造全透明原生健康建築，誓言讓不懂房子的人都能清楚易懂，成為消費者及地主心中專業品質的建設公司。今年再度通過BSI英國標準協會ISO 19650-2建築資訊塑模（BIM）、ISO 19650-3資產管理（FM）驗證，不僅成為全球第一家榮獲BIM全資產生命週期BSI Kitemark風箏標誌認證的建設公司！也是全台第一家 BSI 國際標準 ISO 19650-2 驗證的建設公司、亞洲首批 ISO 19650-2、ISO 19650-3 雙認證企業。

寶舖建設表示，從建築工程到客戶權益、從專案管理到資產維運，以實績證明經得起考驗，接軌國際，並與國內首屈一指的中華工程、大陸工程等業界先進共同於今（26）日由BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛手中獲頒證書。

蒲樹盛表示，「全球營建產業正面臨ESG永續發展、數位轉型、淨零排放等趨勢與挑戰，我們很高興寶鋪建設能積極將這些挑戰化為商機，導入ISO 19650國際管理標準並通過BSI嚴謹的第三方查證，向利害關係人證明其邁向ESG永續發展、接軌國際之決心。」

寶舖建設董事長劉克健會後交流時表示，得到國際認可實不容易，也代表寶舖在ESG永續之路上達成數位化的基礎，感謝夥伴在這段期間的支持與努力，成就這份榮耀，使寶舖建設邁入重要的里程碑。因深知建築有著不可逆之特性，而城市進化刻不容緩，消費者有權知道他們所有的權益，包含健康人權與環境知情權。因此，為了帶給客戶居住的健康安全品質保證，寶舖建設不斷推動各項的創新作為，走在打造「全透明原生健康建築」的路上，ISO 19650-2、ISO 19650-3正為其中的關鍵能力。