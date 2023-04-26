劉姓婦科名醫被控2015年為卵巢腫瘤的女病患治療時，明知她腫瘤超過20公分大，捨棄以傳統剖腹方式取出腫瘤，卻2度採取達文西手術，不慎導致腫瘤破裂，最後切除子宮，但病患仍因癌細胞轉移到肝臟腹腔死亡，台北地檢署根據3次醫審會鑑定，認為劉男違反醫療常規，依過失致死罪起訴劉男。

劉男是國內婦科權威，精通達文西手術，他因婦科手術超過數萬例，聞名亞洲。

2012年11月，30歲的何姓女病患向劉男求診，劉發現何女骨盆腔左側卵巢有腫瘤23X16X5cm，腫瘤黏液性內容物2100mL，堅持採取達文西手術，但手術過程腫瘤破裂，導致何女出院時，腫瘤病理分期從開刀前的IA(第一級最初)，達到IC等級(第一期末)。

2015年7月，何女再因腹部不適就醫，電腦斷層顯示腫瘤有復發情形，劉男仍執意在同年8月11日對何女施以第2次達文西手術，手術範圍包括全子宮右側輸卵管卵巢切除、腹腔內腫瘤切片手術，最後殘留的腫瘤仍大於1公分。

何女雖經2次手術後，體內癌細胞逐漸轉移，最後在2016年5月5日，因左側卵巢癌併肝臟、腹部及骨頭轉移死亡，何女父親提告。

檢察官將全案送交醫審會鑑定3次，都認為劉男捨棄傳統剖腹手術，2度使用達文西微創手術，違反醫療常規，涉嫌過失致死罪，依法起訴。