中央流行疫情指揮中心即將退場，國民黨台北市議員鍾沛君表示感謝防疫工作人員，但針對少數披著防疫外衣的政客與撈仔，她強調該負的責任一個也別想逃。她列舉前指揮官陳時中曾喊「3+11我負責」，以及高端疫苗採購合約封存30年等弊端，直呼她若能進入立法院，絕對追查到底。

「首先，要向所有防疫指揮中心工作人員說一句：感謝，這三年多來，你們辛苦了！」鍾沛君今(26日)在臉書發文表示，因應新冠肺炎爆發流行而成立的中央流行疫情指揮中心，在運作1192天之後，將在本週四27日舉辦終場記者會收攤。她直言，一方面高度肯定並感謝所有防疫工作人員，與技術官僚們的付出，但是對於少數披著防疫外衣的政客與撈仔，該負的責任，一個也別想逃！

鍾沛君提到，2021年5月，本土疫情大爆發，機組員「3+11」被公認為防疫破口，前任防疫指揮官陳時中在立院備詢時曾喊出：「3+11我負責！」在野黨為了釐清真相，要求陳時中交出會議紀錄時，他卻反覆跳針「我負全責」，一副死豬不怕滾水燙的姿態。而根據監察院報告揭露，其實根本就沒有相關決策過程的會議紀錄，陳時中從頭到尾，都在唬弄。

鍾沛君強調，比「3+11」更嚴重的，就是高端疫苗採購，衛福部將採購合約封存30年，還硬拗這是保存，不是封存，甚至搬出簽約時有保密條款，所以不能對外公佈價格等各種鬼話。

鍾沛君指出，蔣萬安在閱覽被列為機密的合約之後，默寫出可公開的「例外條款」，證明只要政府、法院，或監管機關有需要，疫苗採購合約就可以解密，等於又是一記顏面直擊，打了陳時中的臉。甚至多次民調，都顯示過半民眾希望政府公布疫苗採購合約，但陳時中與繼任的王必勝，卻自始至終隻手遮天，抵制調查。還有太多謎團恐涉官商勾結，例如：東洋代理採購BNT破局，小吃店變快篩進口商，豪取16億元標案等等。

鍾沛君承諾，「我若有幸進入立法院，絕對追查到底！我不做，或做不到，就不配擔任立法委員！」國民黨若不做，也愧對人民，愧對所有犧牲的同胞，就不要再說政黨輪替。