親眼目睹電影一般的場面，也許可以列為在電影院工作的另類福利。美國阿拉斯加州小鎮戲院大廳日前來了一隻駝鹿，閒逛幾下之後找到爆玉米花開吃，口鼻還被速食餐點的紙盒套住，在員工作勢驅趕之下，牠就這麼套著紙盒走出電影院。

美國《安克拉治每日新聞》（Anchorage Daily News）報導，南部沿海小鎮基奈（Kenai）一處電影院，上週三（19日）來了一位不速之客。當晚7點鐘左右，一隻年約1歲的駝鹿走進大門，張望了一下朝櫃檯走近，鼻子嗅來嗅去還伸出舌頭。站在櫃檯裡的女員工不禁瞪大眼睛，趕緊致電經理通報此事。

經理當時正在樓上安排員工班表，他獲報第一時間的反應是大笑。女員工雖未面臨立即危險，但也緊張得要求經理「別笑了，正經一點」。

It's a movie and popcorn kind of day for this Alaska moose! pic.twitter.com/AXu6yqfoFQ — USA TODAY Video (@usatodayvideo) April 25, 2023

這時，駝鹿悠哉朝著櫃檯對面走去，先是吃起櫃子上的爆玉米花，接著把頭伸進箱子裡探查，開始大嚼大嚥。電影院經理猛敲牆壁、對著駝鹿大吼大叫驅趕，駝鹿充耳不聞。另一名員工見狀說：「牠不肯走。」

幾分鐘之後，駝鹿在垃圾箱找到一盒麥當勞「麥麥盒」（Happy Meal），把口鼻伸進紙盒咀嚼，紙盒隨隻卡住口鼻。經理與員工持續高聲驅趕，終於讓駝鹿開始朝大門移動，然而「麥麥盒」依然卡住牠的口鼻，牠就這樣慢慢走出了戲院，紙盒彷彿「到此一遊」的紀念品。

戲院經理研判，事發之際，戲院正門保持開放以流通空氣，員工正好也在清理爆玉米花的機器，機器散發大量熱氣與玉米花的香氣，這可能是吸引駝鹿「到訪」的原因。

阿拉斯加州中南部地區近日至少還有1起類似事件。4月上旬，安克拉治一棟醫療建物也有一隻年輕的駝鹿走進自動門在大廳逛來逛去。看在野生動物學者眼裡，這類與野生動物近距離接觸事件令人憂心。

阿拉斯加漁獵處野生動物學家傅勒（Nick Fowler）認為，駝鹿有可能像其他野生動物一樣，對於人類與人類食物逐漸習慣，這會讓牠們的危險程度增加；人類的食物不見得適合駝鹿，牠們通常以植物、嫩枝、樹葉為食：「我不確定『麥麥盒』對於駝鹿有無益處，但我可以打包票，這絕對不是牠們天然的菜單。」

傅勒也說，在上述駝鹿進入電影院這種情況下，「最佳因應是確認彼此距離夠大，而且不要靠近牠」。雖然最近這兩起事件的駝鹿均無攻擊表現，傅勒警告，駝鹿的攻擊徵兆不一定容易辨識，再者也不能保證年輕的駝鹿沒有攻擊性，「任何野生動物都可能致人於傷」。他還說，每年此時算是駝鹿「營養不足」的時節。