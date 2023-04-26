屏東東隆宮為迎接明年東港迎王平安祭典，目前正如火如荼建造實木的「甲辰正科王船」，當中王船帆船也由人稱「安叔」的蔡財安趕製中，安叔手工製帆20餘年，從挑布料、選竹竿到裁製、綁線，統統自己來，每個步驟都是他對王爺的敬仰，也是對父親的想念。

屏東東隆宮正建造實木「甲辰正科王船」迎接明年東港迎王平安祭典，當中王船帆船也由討海人蔡財安趕製中。（謝佳潾攝）

每3年1科的東港迎王平安祭典，因完全遵循古禮祭儀，所以每個細節都非常講究，建造王船更不敢馬虎，整艘王船包括風帆、船桅全部都是手工打造，所以即使現在距離明年甲辰正科迎王還有1年多的時間，但老師傅們早已動起來，當中63歲、人稱「安叔」的討海人蔡財安也趁空閒時趕製風帆。

安叔為製造16尺、13尺、10尺等3面王船用風帆，20餘年來都把設計稿畫在地上、方便自己作業，因此當看到他或蹲或坐在地上熟練得縫邊、擺竿、綁繩時，都會不自覺油然升起對傳藝師的敬佩，而當他談起手工製帆的故事時，也終於懂得為何人常說手工最有溫度。

屏東東隆宮正建造實木「甲辰正科王船」迎接明年東港迎王平安祭典，當中王船帆船也由討海人蔡財安趕製中。（謝佳潾攝）

安叔指出，為王船製風帆是他父親蔡文取傳承給他的志業，父親是漁夫，因當年的漁船幾乎都靠風帆航行，所以父親學到製帆技術，後來東隆宮要建造王船時，便找上父親幫忙製帆，而父親這一幫就幫到90多歲。

安叔說，父親每每製帆時，都會唸叨沒有年輕人要傳承，但其實他都在旁邊「偷學」，只是不想讓父親知道，因為他想讓父親有被需要的感覺。他回憶道，每到要建造王船時，父親都顯得特別有活力，想到又要幫王船製帆就感到很開心，他也會因為父親開心而開心。

屏東東隆宮正建造實木「甲辰正科王船」迎接明年東港迎王平安祭典，當中王船帆船也由討海人蔡財安趕製中。（謝佳潾攝）

他坦言，起初對於父親為王船製帆一事，他並不重視，只覺得父親很辛苦，直到後來慢慢接手，有天成了父親的角色、既是漁夫也是製帆師時，他終於理解父親的「甘之如飴」，那是種可以為王爺服務的自我價值感，而且他還能從中延續與父親的情感連結，他為此感到幸福。

蔡財安手工製風帆，從挑布料、選竹竿到裁製、綁線，統統自己來，他說，這是對信仰的尊重，因此他的手工風帆不僅在東港有名，台北、台中、台南、彰化、高雄以及澎湖都有人請他製帆，也讓東港的王爺信仰透過另種形式發揚出去。