根據這項報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通話中介紹了他對當前「烏克蘭危機」的看法，並感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，同時歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

這是俄烏戰爭發生以來，習近平第一次與澤倫斯基通話。他們上一次通話是在2022年1月，當時是為慶祝雙方建交30週年。

根據央視新聞，習近平表示，在「烏克蘭危機」問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。他並提及對此相繼提出了「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」。中方還在此基礎上發布了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。

習近平稱，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，「我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」。

他又說，對話談判是唯一可行的出路。核戰爭沒有贏家，有關各方對待核問題都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件。

習近平表示，希望各方從「烏克蘭危機」中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。中方將堅持勸和促談，為儘快止戰停火、恢復和平作出自身的努力。

他提到，中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。

根據央視報導，澤倫斯基表示，烏方恪守「一個中國」政策，希望與中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。

澤倫斯基還說明了他對當前「烏克蘭危機」的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

俄羅斯侵烏克蘭已逾一年，但至今中國仍不願以「俄烏戰爭」稱呼此事，也絕口不提「俄羅斯入侵烏克蘭」的事實。