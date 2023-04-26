疫後航空市場復甦，航空雙雄積極增班拓點，長榮航空總經理孫嘉明今日坦言，現在沒有淡季，歐美長線幾乎天天旺，平均載客率高達9成，就算增班了，還是擔心沒有位置可賣，其中北美線仰賴東南亞的轉機客，3月開航菲律賓克拉克後，目前積極評估再開菲律賓東南邊的達沃（Dabaw），盼能持續擴大轉機客源。

長榮航空今日舉辦「2023長榮航空城市觀光馬拉松」賽前記者會，孫嘉明表示，疫情後報復性旅遊貢獻，即便目前票價較疫情前上漲超過3成，仍舊相當熱絡，尤其歐美航線從去年7月旺到現在，即便剛開航的米蘭、慕尼黑，載客率都超乎預期，米蘭5月起每周將新增2班，達到每周4班，不過礙於航約，短期難再有增班空間。

北美市場方面，東南亞轉機客大舉挹注，長榮航原本想增班馬尼拉，不過礙於馬尼拉機場時間帶已滿，轉為開航克拉克。孫嘉明說，克拉克光靠觀光客絕對不夠，最主要還是爭取菲律賓來台轉機客源，目前載客率也旺到不行，超過9成，但短期內應該不會再增班克拉克，而是會評估菲律賓東南方的城市達沃（Dabaw）。

大陸航線方面，孫嘉明表示，除了疫情期間的4個航點外，深圳、廣州、杭州航線都已恢復，這部分需求會慢慢上來，但因兩岸尚未開放團客旅遊，沒有團客支撐，光靠商務客的客源也不夠，其他航點要等政策明朗些再做評估。

東北亞方面，孫嘉明表示，雖然日本線很旺，但很明顯感受到，開放初期都是湧入東京、大阪等一線城市，二線如小松、松山、青森等航點，還需要慢慢發酵。不過一線城市同樣有時間帶已滿、人力不足等問題待克服，也非想增班就能增班。