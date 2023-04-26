兆豐證券董事會26日代行112年度股東常會重要決議事項，包括盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案，以及營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表。

上述公告由兆豐證母公司兆豐金控公告。26日同時公告，兆豐證券股利配發的除息基準日為05/09 。自05/05開始停止過戶，05/09截止過戶。