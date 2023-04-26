內政部營建署道路組一行在組長張之明率領下，於今(26)日飛抵金門會勘考察太湖湖畔綠蔭遊憩及重要道路建設等重要計畫。上午在縣府工務處陪同下就各提案計畫進行實地現勘，下午則由縣長陳福海主持召開計畫提案輔導會議，並聽取相關單位說明規劃情形，就計畫預算力爭中央經費補助以興建地方建設。

為爭取中央強化基礎建設經費，金門縣長陳福海已二度率縣府團隊赴行政院及營建署拜會，就地區道路及太湖湖畔綠蔭遊憩等重要計畫與議題爭取中央支持，並獲政委張景森與營建署長吳欣修表示肯定與支持。營建署為瞭解縣府各項提案內容及提供協助，相關人員特於今日率蒞金實地勘查並聽取工務處及各鄉鎮公所提案內容與規劃情形。

縣長陳福海(中)與營建署人員召開計畫提案輔導會議，並聽取相關單位說明規劃情形。(圖／金門縣政府提供)

在計畫提案輔導會議上，縣府首先說明太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級計畫，此計畫以大小太湖及中正公園綠色廊帶為核心，配合改善道路品質及人本環境來完善周邊路網，並結合大小太湖與國家公園周邊景點，打造東半島適合各族群鄉親及遊客之共融遊憩公園。

縣府指出，為改善地區重要道路品質，工務處與各鄉鎮公所也依循營建署「前瞻基礎建設-提升道路品質」計畫，彙整提報「烈嶼鄉自行車及人行整體路網改善計畫」等9項計畫案爭取經費補助，藉由此次提案計畫現場勘查與輔導會議，就各計畫提案需求及改善目標提出報告說明，並與會議中各單位就各項計畫內容討論修正，確認提案方向及細節以順利爭取中央預算補助。

營建署道路組長張之明表示，該署對於縣府提出的太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級計畫與道路建設計畫，將依之前與吳欣修署長會商之方向持續給予支持，同時也在整體計畫工作內容、經費配置及期程等提出規劃建議，讓整體計畫能更臻成熟，包括標誌、標線、指引設施改善、公車彎及路邊植栽也可納入計畫檢討規劃以提昇道路友善度，後續由縣府循程序提報計畫經費補助；另也提出「校園周邊暨行車安全道路改善」計畫，建議縣府也可以再盤點需求爭取相關經費補助。

縣長陳福海在聽取簡報及營建署建議後，首先感謝營建署歷年對於金門的支持及指導，並指示工務處與各鄉鎮公所在道路品質改善計畫提報作業上，應全面盤點並優先考量計畫路段之迫切性與需求性，針對道路危險路口、彎道進行改善，並可評估採汽、慢車道分流配置及整合各管線單位共同施作，避免日後重覆道路挖掘等原則。

陳福海同時也指出，在空間規劃上應以整體性與人本環境改善為構想，未來相關設計要著重設施、環境及無障礙之規劃，達到友善環境、空間美學的目標；最後有關「校園周邊暨行車安全道路改善」計畫，也責由教育處儘速邀集各學校盤整改善需求，會同工務處儘速提報相關計畫來爭取中央預算補助。