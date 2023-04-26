韓國知名演員南柱赫外型迷人帥氣又有188公分的高挑身材，2014年出演MV《200%》後，開始走入大眾視線，之後更憑藉《舉重妖精金福珠》、《我的新創時代》、《二十五，二十一》等電視劇，躋身亞洲男神行列，未料去年6月捲入校園霸凌爭議，形象受到衝擊，沒想到過了快一年，最近除了受害者爆料被約出來了解情況，韓國資深記者李鎮浩更曝光受害者疑似被迫對打的影片，引起熱議。

在短短10秒的影片中，可見一名男子朝人飛踢卻失去重心摔倒，被周圍同學大聲訕笑，李鎮浩對此說明當時男生流行下課一起摔角，受害者也在其中，並向他爆料一切並非出於自願，且南柱赫也在這些人之中，還錄到他的聲音，但由於現場光線昏暗、畫質模糊，且未清楚拍到南柱赫的正臉，因此李鎮浩認為南柱赫是否參與逼人比武一事，應讓大家自由心證。

산리오 콜라보..."스파링 강요, 원숭이 된 기분"… 남주혁 학폭 주장 남성, 영상 공개#남주혁 #남주혁학폭



:: 손오공 챌린https://t.co/SZnaISYn4Q — 스포츠연예월드 (@sports43210) April 26, 2023

事實上，去年跟南柱赫就讀「水一高中」的A某爆料南柱赫犯下言語辱罵、逼跑腿、跟一群小混混打人等惡行，且時間長達6年，爆料者B則指控南柱赫搶手機下載付費遊戲，還逼他在教室打拳擊等等，害他日後罹患社交恐懼症，對此，經紀公司嚴正駁斥爆料，並大動作反告媒體跟爆料者，堅稱經過確認，一切並非事實。此外，他的多位高中同學跟班導也口徑一致幫忙平反，也強調當時打架的另有其人，但南柱赫並未參與，更絕對沒逼其他人打架。

然而，日前韓媒《體育京鄉》報導，南柱赫爆出校園霸凌爭議後，多次找爆料者談話，盼釐清當年究竟發生了什麼事，卻因為雙方的童年記憶過於模糊，且持相反的立場，談話沒有結果，而對爆料者的最新指控，經紀公司未再回應，網路風向也多半相信南柱赫，認為如果他真是加害者，不可能有勇氣跟爆料者見面。