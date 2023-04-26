澎湖在地人按喇叭示警卻遭觀光客群體圍毆，畫面非常駭人。（翻攝影片）

本月26日澎湖發生一起在觀光客與在地人衝突事件，而衝突影片也曝光了，影片中可見，洪男遭6觀光客拖出車外爆打，甚至還有人拿安全帽猛K，不僅如此還將洪男一路拖到路旁繼續圍毆，後來洪男趁隙逃跑，但觀光客仍追了上去；洪男遭欺負事情也引起在地鄉親約10餘人，包圍在派出所外，就要這群觀光客出來面對。

從影片中可見，澎湖在地人洪男遭一群觀光客從副駕駛座拖到路上毆打、踹踢，甚至還看到穿紅色衣服男子持安全帽，就對著紅男猛K爆打，甚至還有男子將洪男一路拖到路邊，紅衣男還持續拿安全帽狂K，後來看見洪男趁隙逃出，但觀光客也迅速追了上去。

澎湖鄉親聽聞在地人遭觀光客爆打，有位澎湖鄉親氣得持鐵棍要觀光客出來面對。（翻攝畫面）

洪姓男子遭觀光客無情毆打後，澎湖在地鄉親也看不過去，就見影片中1名男子持著鐵棍，就在派出所前大聲直呼「出來」，而一旁3名員警也趕緊將男子攔住，並且告訴男子案件已經在處理，希望他能冷靜一點。

這起糾紛引起在地鄉親10餘人在派出所前徘徊要討公道，也讓村長，與馬公警分局長出面安撫，分局長隊長鄉親表示，這幾名滋事觀光客會從嚴究辦，會給鄉親一個交代，希望鄉親不要再拍出所前聚集。

這起衝突發生在本月26日，有群騎著機車分別來自台北市、新北市及桃園的6名觀光客，行駛至澎湖東衛派出所前方道路，疑似對路況不熟悉，未依規定分兩段而直接左轉，而住在澎湖西嶼的洪姓駕駛正好看見這一幕，便按喇叭示警，豈料，洪男竟遭6觀光客拖出出外爆打，甚至還有人安全帽狂K，場面相驚人。

這起衝突意外也引起澎湖10餘名在地鄉親非常生氣，直接在派出所前包圍，要滋事的觀光客出來面對，鄉親還表示，每到觀光季節，外來的遊客「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，離島的治安持續惡化。

對此，馬公警分局長黃政龍表示，全案警方一ˊ定依法嚴辦，相關施暴者將移送澎湖地檢署偵辦，也呼籲澎湖鄉親勿在網路群組上糾眾聲討，此等作為可能有觸法之虞，該案警方絕對依法究辦，也請澎湖鄉親保持理性。