韓國BL網路漫畫《婚禮心旋律》改編成同名韓劇，邀來因《語意錯誤》爆紅的「學長男神」朴栖含前同團（KNK）成員李東源與曾在《海岸村恰恰恰》中飾演偶像團體成員「俊」的可愛男神邊勝泰共組CP，分別飾演沉著冷靜的婚禮歌手承俊與熱情奔放的婚禮樂手在賢。2人因婚禮相遇，相似的職業屬性帶來更多情感上的共鳴，漸漸地走在一起。天差地別的個性，為兩人的生活鬧出了不少笑話。

李東源2018年底加入有模特兒團之稱的「KNK」，在此之前曾在韓國綜合娛樂上市公司「FNC娛樂」擔任練習生，並於2013年出演真人實境秀《清潭洞111》 。某次直播中向粉絲坦言演藝工作的辛苦：「最辛苦的當然是早上起床的瞬間，睜開眼睛，長達10分鐘都不能打起精神，但是到了電視台，一下子就有精神了。」也分享自己曾因錄製節目《冠軍秀》緊張到胃痙攣的經驗：「真的是超級緊張又慌亂。所以在節目演出完畢下到停車場，緊張感瞬間消失後，胃痙攣了！肚子真的非常痛！而我自己則被自己痛到笑出來。才意識到，原來我真的好緊張。」

飾演婚禮樂手在賢的邊勝泰也大有來頭。出道前曾參加過《MIXNINE》、《PRODUCE X 101》2檔選秀節目，後以網路劇《你試過打工嗎》順利出道。更幸運的是他接演的首部電視劇《海岸村恰恰恰》，一播出即大受歡迎，他將劇中男團角色演得入木三分。外表略顯高冷的他，私下非常活潑搞笑，曾在《PRODUCE X 101》中一反參賽者們秀肌肉常態，露出大肚腩搏眼球，成功逗笑眾人。邊勝泰也呼籲大家要鎖定新劇，「《婚禮心旋律》是一部非常溫暖的劇，所以如果覺得有點冷的話，來看這部劇就沒問題啦！謝謝大家！呼～」

金奎鐘在《婚禮心旋律》飾演大反派。（GagaOOLala提供）

除了帥氣、可愛的男男CP，《婚禮心旋律》還網羅了演出《放學後戰爭活動》的申明成及男團「SS501」成員金奎鐘。金奎鐘飾演的周元將以反派的形象登場。申明成則強調本劇有很多帥哥演員，金奎鐘開玩笑說「帥哥很多，除了他自己以外」。《婚禮心旋律》今（26日）起，每週三、四晚上23點在GagaOOLala播出。