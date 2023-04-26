公告內容指出，華南永昌綜合證券的111年度決算表冊經會計師查核後，除依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積，擬配發股東股息新臺幣769,994,953元，且皆以現金發放。
元大金控26日亦代子公司元大證金公告111年度盈餘分派案，及股利除息基準日。其中，股利採現金配發，每股配發0.91308764元，發放股利共計365,235,057元，全部歸於單一股東元大證券。
華南金（2880）26日公告，金控子公司華南永昌綜合證券董事會通過111年度盈餘分配案，確定股東股息發配額度。
公告內容指出，華南永昌綜合證券的111年度決算表冊經會計師查核後，除依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積，擬配發股東股息新臺幣769,994,953元，且皆以現金發放。
元大金控26日亦代子公司元大證金公告111年度盈餘分派案，及股利除息基準日。其中，股利採現金配發，每股配發0.91308764元，發放股利共計365,235,057元，全部歸於單一股東元大證券。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。