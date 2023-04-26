公告內容指出，華南永昌綜合證券的111年度決算表冊經會計師查核後，除依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積，擬配發股東股息新臺幣769,994,953元，且皆以現金發放。

元大金控26日亦代子公司元大證金公告111年度盈餘分派案，及股利除息基準日。其中，股利採現金配發，每股配發0.91308764元，發放股利共計365,235,057元，全部歸於單一股東元大證券。