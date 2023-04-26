海基會今天上午舉行「辜汪會談」30周年回顧與前瞻座談會。與談人之一的前海基會副董事長劉德勳回憶，辜振甫在進行兩岸交流談判時，把自身的中華文化特質發揮到極致，「在兩岸競爭的過程當中，辜老占盡了優勢」。

劉德勳表示，他是辜董事長最後在海基會任內的副董事長兼祕書長，追隨辜老去過辜汪會晤，「我們都知道這是非常政治性的兩岸交流，而我們從辜老身上學到他超越政治，更充分把他身上的中華文化特質發揮到極致。」

劉德勳表示，辜振甫在發揮中華文化的同時，「讓兩岸這麼高度的政治活動成為一種文化治理，而且在兩岸競爭的過程當中，辜老占盡了優勢。我覺得辜董事長能夠做到這個程度，真的是他幾十年的人生的歷練所累積出來的。」

辜振甫酷愛京劇成痴，在中國歷史人物中，最喜愛三國的諸葛亮，喜歡唱《借東風》。1998年10月間，辜振甫率團訪問中國大陸，在上海與汪道涵舉行辜汪會晤期間，同樣喜歡票戲的汪道涵，特地在上海的蘭心戲院款待了辜振甫夫婦。當京劇名角唱完，辜振甫興之所至也登台唱了三段。著名京劇表演藝術家袁世海的評價是：「辜老唱得非常好，很有余派韻味。」

劉德勳還引用辜振甫在辜汪會談時所用的詩句「但知春意發，誰識歲寒心」，勉勵大家要能熬過冬天的風霜冰雪，才有可能迎來兩岸春回大地。「辜老其實在30年前，就非常清楚揭示出兩岸要化解歧見、建立互信，並不是一蹴可及。提醒兩岸需要更珍惜面對所建立起來的交流平台及協商機制，讓彼此減少敵意，爭取和平所能夠發揮的功能和空間。」

另一位與談人是前國安會副祕書長張榮豐，他分享早年擔任兩岸密使的經歷。他說，1991年時任總統李登輝宣布終止動員戡亂，兩岸開始大規模交流但毫無秩序，「許多人奔走兩岸，大家都想當季辛吉，我算過一共有13位。」李登輝說，這很危險，消息混亂容易引發兩岸誤判。

張榮豐說，兩岸兩會一開始在香港會談，因為我方後來發現中間人南懷瑾有其個人利益，後來切斷這條線，由他和曾永賢負責聯繫第二管道，「最後與共軍總政治部聯絡部長葉選寧、大陸國家主席楊尚昆等人在北京見面。」

張榮豐說，我方有一個小組，成員有殷宗文、黃昆輝等人，丁懋時也知情，「這些雙方私底下的溝通有一些共識以後就會浮到檯面上，變成日後的辜汪會談」。