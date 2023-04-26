近年AI科技發展迅速，有些人動歪腦筋利用AI犯罪，網紅「小玉」朱玉宸2020年利用最新AI「Deepfake」人工智慧技術，與助理莊姓男子合謀將119位正妹網紅、名人的臉合成到日本AV影片，藉機違法獲利；近日大陸網紅「Caro賴賴」發文，表示「有人盜了我的臉」。

大陸網紅賴賴有147萬粉絲，今（26）日發文：「有人盜了我的臉」，她透露半年前突然有許多人會在她的留言區表示看過她的影片，但她沒有回應這些騷擾言論，直到前幾年有朋友發影片和截圖詢問，影片中女生做出難以描述的動作，但長相卻和她一模一樣，當下她憤怒到說不出話，接著意識到自己被AI盜用了。

經過調查，她發現有人冒充她在社群平台注冊帳號，先是搬運她的影片和貼文，之後以會員訂閱的方式販賣影片，為了吸引人加入新會員首月免費，後續每個月花費21.6美金（約663新台幣）就能看換臉色情片，「我無法想像究竟有多少人在看過，又有多少人下載視頻後在各個聊天群裡傳播」，她意識到自己不能沉默，別人只會變本加厲，「真正該反思的、該覺得羞恥的是那群不法分子」。

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